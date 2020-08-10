Силовики начали разгон протестующих в Минске

Сотрудники правоохранительных органов начали разгонять протестующих в Минске. Как сообщает ТАСС, к месту акции на проспекте Машерова подъехали машины с водометами. По оценке агентства, силовикам противостоят около тысячи человек.

По данным РБК, вооруженные люди в военной форме и бойцы ОМОН уже разогнали протестующих в районе станции метро «Немига». Они распугивают демонстрантов, выбегая с оружием из минивэнов, и затем занимают освобожденное пространство, передает корреспондент агентства. Есть данные о нескольких пострадавших, их госпитализировали.

На фоне этих событий МВД Белоруссии проводит заседание оперативного штаба, вскоре будет сделано официальное заявление, сообщила пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.