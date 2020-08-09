В белорусском городе власти вступили в переговоры с протестующими

В белорусском городе Пинск глава горисполкома вступил в переговоры с протестующими, сообщает Telegram-канал Euroradio.

Около двух тысяч человек собрались на площади перед горисполкомом, протестуя против официальных результатов президентских выборов. Им противостояли около двух десятков сотрудников ОМОН, которым на помощь пришли пограничники.

Демонстранты потребовали председателя горисполкома, и он начал переговоры с несколькими из них. Сотрудники ОМОН опустили щиты, передает Telegram-канал NEXTA журналиста Степана Путило.

По всей Белоруссии проходят акции протеста. В центре Минска идут столкновения демонстрантов с ОМОН, появились первые раненые. В столице, Бресте и Гродно против митингующих применили слезоточивый и удушливый газ.

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