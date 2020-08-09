Автозак протаранил толпу протестующих в Минске, возможны жертвы. Кадр с места происшествия опубликовал Telegram-канал Nexta.

Водитель автозака въехал в толпу на большой скорости. Один из протестующих запрыгнул на бампер машины, после чего полицейский начал «петлять вправо-влево». В результате человек упал под колеса, передает Telegram-канал «Подъем».

Как сообщают корреспонденты «Еврорадио» в Telegram-канале, сбитым оказался 62-летний мужчина. Сейчас он находится без сознания. Медики пытаются его реанимировать.

Акции протеста проходят по всей Белоруссии. Сторонники оппозиции не верят в победу на президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко, который, согласно первым результатам официальных экзитполов, набрал почти 80 процентов голосов.