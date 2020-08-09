Посольство Белоруссии на Украине попытались закидать яйцами

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался закидать яйцами посольство Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Он бросил одно яйцо в здание, однако второе уронил, после чего попытался скрыться.

Отмечается, что возле белорусского посольства в Киеве проходит пикет граждан Белоруссии, которые не успели проголосовать. Они попытались предотвратить задержание мужчины, бросившего яйцо.

Ранее было опубликовано видео, показывающее обстановку у посольства Белоруссии в Москве. Избиратели разошлись, площадь патрулировали правоохранители. Также у тротуаров стояли автозаки и патрульные машины. Белорусское посольство в Москве получило от МИД России просьбу обеспечить соблюдение белорусами российских запретов на массовые акции.

9 августа в Минске образовались огромные очереди возле избирательных участков. Не все желающие успели заполнить бюллетень, и несколько комиссий решили продлить работу. Очереди из желающих проголосовать также образовались возле посольств Белоруссии в Москве, Киеве и Варшаве. Не все успели попасть внутрь, что вызвало волну возмущения собравшихся после закрытия участков. Центр Минска уже перекрыт силовиками на случай массовых протестов.