Голосование в Белоруссии пришлось продлить из-за очередей

Голосование в Минске на нескольких участках пришлось продлить из-за того, что не все желающие смогли заполнить бюллетень из-за огромных очередей. Об этом сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина, передает «Sputnik Беларусь».

По ее словам, в очередях до сих пор стоят сотни человек и участки не закроют, пока все они не реализуют свое избирательное право.

Материалы по теме «Запад списал Лукашенко» После выборов Белоруссию ждут большие потрясения. Кто на самом деле готовит в стране переворот? «Нельзя так со своим народом» Главная соперница Лукашенко — о том, почему у белорусов кончилось терпение и нужна ли им Россия

Избирательные участки работали до 20:00 мск. Как сообщает РИА Новости, желающие проголосовать остались без такой возможности в Москве, они не расходятся. В Киеве и Варшаве, где также скопились очереди, уже начались протесты с требованием продлить голосование, как в Минске.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Они отличаются рекордной явкой — уже к полудню ЦИК признал их состоявшимися, так как средний показатель по стране достиг необходимых по закону 50 процентов. При этом глава ЦИК Лидия Ермошина объяснила очереди провокацией оппозиции. «Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. И так происходит», — сказала она.

Уже появились первые данные официальных экзит-поллов. Согласно ним, действующий президент набрал 79,7 процента голосов. У основной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской — 6,8 процента голосов. Далее идут экс-депутат Анна Канопацкая (2,3 процента), сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев (1,1 процента), председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень (0,9 процента). Против всех кандидатов высказались 9,2 процента избирателей.

Накануне выборов в соцсетях появились призывы оппозиции устроить всеобщую забастовку, если победит не она.