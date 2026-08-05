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14:01, 5 августа 2026Россия

Российский офицер со сломанной ногой две недели находился на переднем крае на СВО

RT: Российский офицер со сломанной ногой две недели находился на переднем крае на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский офицер со сломанной ногой две недели находился на переднем крае в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его историю публикует RT.

Это произошло в мае 2023 года во время активных боев перед взятием Бахмута. Как рассказал принявший командование 1486-м Ленинградским полком полковник Михаил Коган, у замкомандира батальона с позывным Волк была сломана нога, но он отказался от эвакуации.

«Со сломанной ногой две недели находился на переднем крае. Он говорил, мол "не могу отсюда уйти". Потому что на него смотрят бойцы. А действительно, как они будут выглядеть на его фоне?», — вспомнил Коган.

Ранее Коган рассказал, как лично повел людей в первые дни активных боев перед взятием Бахмута. За это он был награжден медалью «За отвагу».

В конце мая 2023 года завершились бои за Артемовск (Бахмут). Сражение стало одним из самых тяжелых и самым продолжительным за весь период специальной военной операции (СВО) на Украине. Официально о взятии города было объявлено 20 мая, а к 27 мая боевые действия в окрестностях завершились окончательно.

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