Глава ЦИК Белоруссии объяснила очереди на участках провокацией оппозиции

Очереди на избирательных участках в Белоруссии являются организованной провокацией оппозиции. Об этом в эфире телеканала СТВ заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Лидия Ермошина; ее слова приводит БЕЛТА.

«Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. И так происходит. Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика», — объяснила Ермошина. Она заметила, что эти акции разрабатываются политтехнологами, финансируемыми штабом не допущенного до выборов кандидата Виктора Бабарико.

Материалы по теме «Запад списал Лукашенко» После выборов Белоруссию ждут большие потрясения. Кто на самом деле готовит в стране переворот? «Нельзя так со своим народом» Главная соперница Лукашенко — о том, почему у белорусов кончилось терпение и нужна ли им Россия

Также на участках наблюдается умышленная порча бюллетеней, заявила председатель ЦИК. «Портят один, приходят получить второй, портят опять. Избирательные комиссии не обладают таким резервом бюллетеней. Это тоже провокация», — подчеркнула Ермошина.

Она добавила, что избирательные участки в любом случае закроются в 20:00 и выборы будут признаны состоявшимися. «Несмотря ни на какие действия, направленные на их срыв и дискредитацию», — заключила глава Центризбиркома Белоруссии.

В 08:00 9 августа в Белоруссии открылись избирательные участки на выборах президента. Они будут работать до 20:00 (время совпадает с московским). Ермошина предупредила, что вечером воскресенья на участках будет установлен пропускной режим.

На президентский пост претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который бессменно руководит страной 26 лет. Также имеется графа «Против всех».