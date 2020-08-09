Явка на выборах президента Белоруссии превысила 65 процентов

Явка на выборах президента Белоруссии, по данным на 14:00, превысила 65 процентов избирателей. Об этом сообщил замглавы ЦИК республики Вадим Ипатов, передает «Интерфакс».

«Всего по Республике Беларусь проголосовало 65,19 процента избирателей», — сообщил он.

В Минске проголосовало 52,03 процента граждан, в Минской области — 64,21 процента. Самая высокая явка наблюдается в Гомельской области — 75,83 процента.

Избирательные участки в санаториях, больницах и воинских частях уже завершают работу и приступают к подсчету голосов, добавил Ипатов.

Ранее белорусский ЦИК сообщал, что досрочно на выборах проголосовали 41,7 процента избирателей.

На пост президента баллотируются действующий глава государства Александр Лукашенко, супруга задержанного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черечень. Предвыборная кампания сопровождалась акциями протеста из-за ареста и недопуска к выборам оппозиционных кандидатов.

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