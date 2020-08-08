На выборах президента Белоруссии досрочно проголосовали 32 процента избирателей

В Белоруссии на выборах президента страны за четыре дня досрочно проголосовали 32,24 процента избирателей. Об этом в субботу, 8 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) республики.

Уточняется, что досрочное голосование началось 4 августа и завершится 8 августа. Основной день голосования — 9 августа.

Ранее сообщалось, что за два дня досрочного голосования явка избирателей в Белоруссии составила почти 13 процентов.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Кандидатом зарегистрирована Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского, который планировал баллотироваться сам. Еще один претендент на президентское кресло, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, арестован по обвинению в создании преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Третий альтернативный кандидат, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, покинул Белоруссию, опасаясь политических преследований.