На выборах президента Белоруссии досрочно проголосовали почти 13 процентов

За два дня досрочного голосования явка избирателей на выборах президента Белоруссии составила почти 13 процентов. Об этом в четверг, 6 августа, сообщает БЕЛТА.

Всего, по данным Центризбиркома, проголосовали 12,75 процента, в Минске — 11,73 процента. Общее число избирателей, включенных в списки, превышает 6,8 миллиона человек. Досрочное голосование проходит с 4 по 8 августа включительно.

Накануне сообщалось, что в первый день досрочного голосования явка составила 4,98 процента избирателей.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Кандидатом зарегистрирована Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского, который планировал баллотироваться сам. Еще один претендент на президентское кресло, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, арестован по обвинению в создании преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Третий альтернативный кандидат, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, покинул Белоруссию, опасаясь политических преследований.