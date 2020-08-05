В Белоруссии за день досрочно проголосовали почти 5 процентов избирателей

В Белоруссии в первый день досрочного голосования на президентских выборах явка составила почти 5 процентов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Центризбиркома.

Всего проголосовали 4,98 процента избирателей. В Минске явка составила 4,77 процента, в Гомельской области — 7,55 процента, в Витебской — 5 процентов, в Минской — 4,69 процента, в Могилевской — 4,66 процента, в Брестской — 4,23 процента, а в Гродненской — 3,39 процента.

Общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 836 585 человек. Досрочное голосование проходит с 4 по 8 августа включительно.

Выборы состоятся 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Два участника гонки, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, не были допущены к выборам. Бабарико находится в СИЗО, Цепкало покинул Белоруссию, опасаясь преследований. Кандидатом зарегистрирована Светлана Тихановская — жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского, который также собирался баллотироваться, но был арестован.