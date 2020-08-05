Соперница Лукашенко ответила на слова о «трех несчастных девчонках»

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская ответила на заявление, в котором он назвал ее вместе с соратницами тремя несчастными девчонками. Об этом сообщает РБК.

Тихановская сказала, что полностью не смотрела послание Лукашенко народу и парламенту, но эти слова слышала. «Но о том, что три девчонки, ну не соврал же... Три боевые подруги, три соратницы — так получилось, что пришлось встать вместо своих мужчин», — сказала она.

Светлана Тихановская — жена популярного белорусского блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться на выборах, но был арестован. Ее избирательную кампанию поддерживают жена основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало Вероника и руководитель штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Мария Колесникова. Цепкало бежал из страны от политических преследований, Бабарико находится в СИЗО.

Лукашенко, выступая 4 августа, заявил, что «целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь», чтобы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. «Что вы творите? Нашли трех несчастных девчонок… Они же не понимают, что они читают», — сказал он.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа.