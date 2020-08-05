На митинге соперницы Лукашенко задержали 18 человек

Число задержанных на несостоявшемся пикете в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской выросло до 18. Об этом сообщила общественная кампания «Правозащитники за свободные выборы», передает РИА Новости.

По информации правозащитников, еще до начала предполагаемого митинга в поддержку соперницы Александра Лукашенко к месту его проведения подогнали коммунальную технику и трактор, сотрудники коммунальных служб сажали цветы на клумбах. При этом возле площадки для проведения пикеты был открыт люк, а сама площадка была огорожена турникетами.

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Как пояснила Тихановская, у властей возникла «очень срочная необходимость» провести ремонтные работы на месте пикета. Затем на место проведения демонстрации прибыли сотрудники милиции, которые призвали людей разойтись с несанкционированного мероприятия, затем прошли отдельные задержания.

По информации правозащитников, из 18 задержанных отпустили трех. В отношении одного из них составлен протокол об участии в несанкционированном мероприятии.

Акции сторонников Тихановской должны были состояться в Слуцке и Солигорске Минской области. На месте в каждом городе собрались 400-500 человек.

Светлана Тихановская — жена блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться в президенты, но был арестован. Ее поддержали штабы экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Их не допустили к выборам. Бабарико арестован, Цепкало покинул Белоруссию, опасаясь политических преследований.