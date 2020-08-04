На митингах соперницы Лукашенко начались задержания

На митингах в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской начали задерживать людей. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает портал «Наша Нива».

Акции сторонников соперницы Александра Лукашенко должны были состояться в Слуцке и Солигорске Минской области. На месте в каждом городе собрались 400-500 человек. Однако мероприятия не состоялись из-за проведения коммунальных работ. ОМОН начал задерживать собравшихся. Милиция в Солигорске уговаривает участников сорванной акции разойтись.

Светлана Тихановская — жена блогера Сергея Тихановского, который сам хотел баллотироваться в президенты, но был арестован. Ее поддержали штабы экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало. Их не допустили к выборам. Бабарико арестован, Цепкало покинул Белоруссию, опасаясь политических преследований.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.