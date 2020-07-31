Тихановская объяснила причину своего похода на выборы

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объяснила причину, по которой решила принять участие в выборах. Об этом она рассказала в интервью агентству Reuters.

«Я пошла на выборы не потому, что мне нужна власть или потому что я политик и хочу быть президентом. Я пошла, чтобы поддержать мужа, поддержать семейные ценности», — заявила она.

Тихановская подчеркнула, что политика — это абсолютно не ее. По словам кандидата, она опасается преследований и долгое время боялась публичных выступлений.

Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского, который планировал баллотироваться в президенты. Ее поддержали штабы экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которых не зарегистрировали кандидатами. Бабарико находится в СИЗО по подозрению в создании преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Цепкало бежал от преследований в Россию.