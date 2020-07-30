Тихановская вызвала Лукашенко на дебаты

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вызвала действующего главу республики Александра Лукашенко на дебаты. Ее видеообращение опубликовано на YouTube-канале ее предвыборного штаба.

Тихановская отказалась от участия в официальных дебатах на государственном телевидении, назвав их фарсом и пустой тратой времени. «Дебаты, которые вы предлагаете нам, — это такая же подделка, как и ваши выборы», — заявила она.

Кроме того, ее не устраивает, что дебаты, которые планируют провести на государственном телевидении, будут транслироваться в записи, а сам Лукашенко не примет в них участия, отправив вместо себя доверенное лицо Олега Гайдукевича. Она предложила главе государства провести дебаты один на один в прямом эфире на площади Бангалор — «перед белорусским народом».

Ранее Тихановская впервые выступила с речью на государственном телевидении, заявив о низком рейтинге Лукашенко и потребовав освобождения политзаключенных.

Светлана Тихановская — жена арестованного блогера Сергея Тихановского, который планировал баллотироваться в президенты. Ее поддержали штабы экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которых не зарегистрировали кандидатами. Бабарико находится в СИЗО по подозрению в создании преступной группы для вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Цепкало бежал от преследований в Россию.