В России назвали способ положить конец телефонному мошенничеству за минуту

Киберэксперт Масалович посоветовал придумать кодовые слова, чтобы защититься от мошенников

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович назвал россиянам способ положить конец телефонному мошенничеству всего за минуту. Его слова приводит RT.

«Метод у мошенников всегда один, он состоит из двух шагов. Первый шаг — приманить. Второй шаг — раскрутить. Первый шаг всегда одинаковый, а второй каждую неделю меняется. Все мошенничество в стране можно прекратить за одну минуту, если обнулить первый шаг», — заявил Масалович. По его словам, для этого нужно игнорировать звонки, которые поступают с незнакомых номеров.

Чтобы защититься от обмана, киберэксперт также посоветовал заранее договориться со знакомыми о кодовых словах — например, придумать вопрос и ответ на него. При сомнениях в разговоре можно задать вопрос — ответ покажет, с кем человек говорит: со своим знакомым или аферистом.

Ранее россиянам перечислили характерные черты телефонных мошенников. Отмечалось, что злоумышленники часто просят человека принять решение здесь и сейчас.