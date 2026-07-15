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19:18, 15 июля 2026Интернет и СМИ

В России назвали способ положить конец телефонному мошенничеству за минуту

Киберэксперт Масалович посоветовал придумать кодовые слова, чтобы защититься от мошенников
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович назвал россиянам способ положить конец телефонному мошенничеству всего за минуту. Его слова приводит RT.

«Метод у мошенников всегда один, он состоит из двух шагов. Первый шаг — приманить. Второй шаг — раскрутить. Первый шаг всегда одинаковый, а второй каждую неделю меняется. Все мошенничество в стране можно прекратить за одну минуту, если обнулить первый шаг», — заявил Масалович. По его словам, для этого нужно игнорировать звонки, которые поступают с незнакомых номеров.

Чтобы защититься от обмана, киберэксперт также посоветовал заранее договориться со знакомыми о кодовых словах — например, придумать вопрос и ответ на него. При сомнениях в разговоре можно задать вопрос — ответ покажет, с кем человек говорит: со своим знакомым или аферистом.

Ранее россиянам перечислили характерные черты телефонных мошенников. Отмечалось, что злоумышленники часто просят человека принять решение здесь и сейчас.

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