Белорусское телевидение сообщило о рейтинге Лукашенко в 72,3 процента

Рейтинг действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко составляет 72,3 процента, сообщает «Общенациональное телевидение».

Опрос 23-27 июля провел Аналитический центр Ecoom по заказу ЗАО «Второй национальный телеканал». Согласно полученным данным, голосовать на президентских выборах 9 августа планируют 89,5 процента населения. К возможности досрочного голосования положительно относится 61,4 процента граждан.

За Лукашенко готовы проголосовать 72,3 процента белорусов, рейтинги остальных кандидатов суммарно не превышают 10 процентов. Против всех выступают 3,7 процента граждан, затруднились с выбором 10,9 процента. Еще 3,1 процента не захотели отвечать на вопрос об электоральных предпочтениях.

При этом уровень доверия Лукашенко, который включает не только электоральный рейтинг, но и оценку его социально-экономической политики, составляет 78,1 процента.

Таким образом, по мнению организаторов опроса, социологические замеры позволяют «с высокой степенью точности» прогнозировать победу Лукашенко в первом туре.

В середине июня директор Института социологии Национальной академии наук Геннадий Коршунов сообщил, что уровень доверия Лукашенко в Минске составляет 24 процента. Оперативно-аналитический центр при президенте Белоруссии оценивал рейтинг действующего главы государства в 76 процентов.

Избирательная кампания в Белоруссии сопровождается массовыми акциями протеста. Два соперника Лукашенко, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и популярный блогер Сергей Тихановский, арестованы. Еще один участник гонки, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, бежал в Россию от политических преследований. Кандидатом официально зарегистрировали жену Тихановского Светлану.