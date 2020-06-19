Раскрыт уровень доверия Лукашенко в Минске

Белорусские социологи раскрыли уровень доверия к президенту страны Александру Лукашенко среди жителей Минска, он оказался ниже 30 процентов. Об этом в пятницу, 19 июня, заявил директор Института социологии Национальной академии наук Геннадий Коршунов в интервью изданию «Народная воля».

Уровень доверия к Лукашенко в белорусской столице составил 24 процента, к Центризбиркому – 11 процентов. Исследование проводилось в марте и начале апреля.

«Сейчас только пробуем начать новое исследование. Потому что предыдущее закончили как раз в очень рисковый период – я имею в виду коронавирус», — сказал Коршунов.

Он добавил, что в Белоруссии «нет культуры потребления социологической информации».

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко намерен баллотироваться на шестой срок. В данный момент участники предвыборной гонки завершают кампанию по сбору подписей. Она сопровождалась акциями в поддержку независимых кандидатов. При этом два претендента на президентское кресло — экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский — были задержаны. Лукашенко заявил, что в Белоруссии планировалось организовать майдан.

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