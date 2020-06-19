Почти 100 тысяч белорусов потребовали освободить главного соперника Лукашенко

Петицию с требованием освободить главного соперника Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктора Бабарико менее чем за сутки подписали почти 100 тысяч белорусов. Интернет-обращение размещено на сайте Change.org.

Адресатами петиции указаны белорусский президент, правительство, Комитет государственного контроля (КГК), который проводит расследование дела Белгазпромбанка, а также Верховный суд.

Подписавшиеся требуют освободить из-под стражи Бабарико и прекратить преследования членов его семьи, друзей, коллег, участников инициативных групп, сборщиков подписей и любых граждан, поддерживающих его в качестве кандидата на пост президента.

«Задержание Виктора Бабарико является грубым нарушением человеческих прав в отношении самого Виктора Бабарико, а также граждан Белоруссии, желающих отдать свой голос за него на президентских выборах 2020 года», — говорится в петиции.

Интернет-обращение было создано вечером 18 июня — в день, когда стало известно о задержании Бабарико и его сына Эдуарда. Сейчас они содержатся в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии. Бабарико-старшего обвиняют в организации преступной схемы.

Ранее сообщалось, что предвыборный штаб Виктора Бабарико собрал более 434 тысяч подписей для выдвижения его кандидатуры на пост главы государства. «Это абсолютный рекорд для альтернативных выдвиженцев за всю историю независимой Белоруссии. Сегодня, несмотря ни на что, мы будем продолжать подавать подписи в избирательные комиссии», — говорится в сообщении. Сбор подписей завершается в пятницу, 19 июня.

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