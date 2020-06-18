Белоруссия нашла «кукловодов» из «Газпрома» у главного соперника Лукашенко

В Комитете государственного контроля (КГК) Белоруссии сообщили, что деятельность задержанного по делу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, претендующего на пост президента республики, контролировалась «кукловодами» из «Газпрома». Об этом пишет БЕЛТА.

«Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше», — заявил председатель КГК Иван Тертель, комментируя дело против главного соперника Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах.

Бабарико подозревают в воздействии на свидетелей и сокрытии улик по ранее совершенным преступлениям. В КГК сообщили, что со счета Белгазпромбанка, который ранее возглавлял политик, в латвийский банк ABLV за несколько лет было незаконно выведено более 430 миллионов долларов США.

Всего по делу задержано более 20 человек. Практически все они сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении Бабарико как организатора преступной схемы, заявили в КГК.

Утром 18 июня в штабе Бабарико заявили, что он не выходит на связь. Позднее стало известно, что политик вместе с сыном Эдуардом находятся на допросе по делу Белгазпромбанка о неуплате налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Неделю назад в офисе кредитной организации прошли обыски.

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