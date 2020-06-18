Главного соперника Лукашенко задержали

В Белоруссии задержали главного соперника Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах, бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Об этом сообщает белорусский журналист Степан Путило в своем Telegram-канале NEXTA.

Уточняется, что правоохранители подозревают политика в попытке воздействия на свидетелей и сокрытии улик по делу Белгазпромбанка.

Ранее сообщалось, что в доме политика в деревне Мочаны в 15 километрах от Минска проходят обыски. На месте находятся служебные машины и микроавтобусы, дежурят вооруженные люди в масках и форме с надписью «Милиция».

Утром 18 июня в штабе Бабарико заявили, что он не выходит на связь. Позже стало известно, что политик вместе с сыном находятся на допросе по делу Белгазпромбанка о неуплате налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Неделю назад в офисе кредитной организации прошли обыски.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. По всей стране проходят акции в поддержку оппозиционных кандидатов.

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