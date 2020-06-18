Послов стран ЕС вызвали в МИД Белоруссии

МИД Белоруссии вызвал послов стран Евросоюза. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает Tut.by со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Министерство официально отказалось комментировать информацию.

Ранее посол ЕС в Белоруссии Дирк Шубель выразил обеспокоенность политическими преследованиями соперников действующего президента Александра Лукашенко по избирательной кампании. Он призвал белорусские власти отпустить задержанных активистов, обеспечить прозрачность и законность в деле «Белгазпромбанка», который ранее возглавлял один из оппозиционеров Виктор Бабарико, а также расследовать угрозы в адрес другой претендентки на президентское кресло — Светланы Тихановской.

Президентские выборы в Белоруссии запланированы на 9 августа. По всей стране проходят акции по сбору подписей за независимых кандидатов. Они нередко заканчиваются задержаниями. Блогер Сергей Тихановский, пытавшийся выдвинуть свою кандидатуру, арестован. Его жена, которая решила баллотироваться вместо него, заявила, что ей поступают угрозы в адрес ее детей. Бывшего банкира Виктора Бабарико привезли на допрос по делу «Белгазпромбанка» о неуплате налогов и легализации незаконных доходов. У него дома прошли обыски.

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