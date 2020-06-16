На желавшего стать президентом белорусского блогера завели новое уголовное дело

В Белоруссии завели новое уголовное дело на блогера Сергея Тихановского, желавшего стать президентом. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает правозащитный центр «Весна».

Дело завели по статье 191 Уголовного кодекса — о воспрепятствовании проведению выборов. Сам блогер на апелляции в суде ранее сказал, что на него пожаловалась председатель белорусского ЦИК Лидия Ермошина. Сама Ермошина сообщала, что подготовила ходатайство в Следственный комитет из-за угроз со стороны оппозиции.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Тихановский собирался баллотироваться, но был задержан 29 мая. МВД заявило, что блогер вместе со своими сторонниками применили насилие в отношении сотрудников милиции. Очевидцы называли произошедшее провокацией. В офисе и на даче у Тихановского прошли обыски, во время которых были найдены 900 тысяч долларов. Правозащитники признали его политзаключенным.

В выборах решила участвовать жена Тихановского. Она собирает подписи для регистрации кандидатом. Светлана Тихановская заявила, что ей поступают угрозы, в том числе в адрес детей.

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