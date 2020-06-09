Пытавшемуся стать президентом белорусскому блогеру предъявили обвинение

В Белоруссии предъявили обвинение блогеру Сергею Тихановскому, пытавшемуся стать кандидатом в президенты. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает Tut.by.

В Следственном комитете заявили, что Тихановскому и еще семи гражданам предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»). Действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по статье 364 («Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел»). Все обвиняемые арестованы.

29 мая Тихановского и еще девять человек задержали в Гродно. МВД заявило, что они применили насилие в отношении сотрудников милиции. Очевидцы называли произошедшее провокацией. 3 и 4 июня в офисе и на даче у Тихановского прошли обыски, во время которых были найдены 900 тысяч долларов. Белорусские правозащитники признали Тихановского политзаключенным и потребовали освободить его.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.

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