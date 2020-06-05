В Белоруссии задержали очередного оппонента Лукашенко

В Гомеле задержали претендента на пост президента Белоруссии Владимира Непомнящих. Об этом передает Tut.by со ссылкой на общественного активиста Василия Полякова.

«Владимир находился на улице Жукова, когда к нему подошли и попросили "проследовать", сказали, что он задержан, так как на него есть протокол, какой — не уточнили. Владимир мне позвонил и сказал, что его везут в Центральный РОВД», — рассказал он о задержании очередного потенциального оппонента президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Уточняется, что протокол на Непомнящих, который представляет Объединенную гражданскую партию, составили после пикета возле универмага «Гомель» 31 мая.

На прошлой неделе в разных городах Белоруссии прошли пикеты по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов. Некоторые из них закончились потасовками. 31 мая в Минске был задержан оппозиционер Николай Статкевич. Днем ранее известного блогера Сергея Тихановского обвинили в нападении на сотрудников милиции в Гродно во время сбора подписей за выдвижения его супруги кандидатом в президенты.

Ранее Лукашенко заявил, что предстоящие выборы президента, назначенные на 9 августа, пройдут честно и порядочно. При этом он предупредил «майданутых» белорусов, что не допустит революции и разделения страны.

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