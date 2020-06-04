Лукашенко напомнил белорусам о подавлении путча с расстрелом тысяч протестующих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал себя лидером единственной постсоветской страны, где обретение независимости обошлось без кровопролития. Об этом пишет Tut.by.

Он отметил в то же время, что наступает момент, когда необходимо отстоять Белоруссию. За деньги российских олигархов «к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию», пояснил Лукашенко, предупредив, что не отдаст протестующим страну.

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При этом он вспомнил массовые беспорядки в узбекском Андижане в мае 2005 года, вспыхнувшие из-за недовольства населения экономической политикой властей. «Забыли, как бывший президент [Узбекистана Ислам] Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек? Все осуждали его, а когда умер — на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим — некоторые. Ну так мы напомним», — пригрозил Лукашенко.

1 июня на встрече с главой КГБ Белоруссии Валерием Вакульчиком глава государства предупредил «майданутых» белорусов, пообещав не допустить революции и разделения страны.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Лукашенко собирается баллотироваться на шестой срок. В разных регионах проходят акции в поддержку альтернативных кандидатов. Нередко они заканчиваются задержаниями активистов.

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