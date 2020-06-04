Лукашенко сравнил своего оппонента на выборах с хряком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил своего потенциального оппонента на грядущих президентских выборах Валерия Цепкало с хряком. Об этом сообщает «Белсат».

Во время встречи с журналистами Лукашенко вспомнил слова своего соперника о том, что когда-то тот смог вызвать доверие у его матери из-за знания о том, сколько поросят рождается от свиноматки.

«Он просто не понимает, что количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависят от свиноматки. Это еще и зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то будут мертворожденные поросята», — сказал Лукашенко.

Ранее он заявил, что белорусскую оппозицию финансируют российские олигархи. Так Лукашенко назвал людей, собирающих подписи в поддержку независимых кандидатов на грядущих президентских выборах.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Лукашенко собирается баллотироваться на шестой срок. В разных регионах проходят акции в поддержку альтернативных кандидатов. Нередко они заканчиваются задержаниями активистов.

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