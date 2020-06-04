Глава ЦИК Белоруссии пожаловалась на угрозы оппозиции ее «прихлопнуть»

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина пожаловалась на угрозы со стороны противников действующего президента Александра Лукашенко. Об этом она заявила на заседании Центризбиркома, передает Tut.by.

Ермошина заявила, что на одном из пикетов по сбору подписей за Светлану Тихановскую, жену арестованного популярного блогера Сергея Тихановского, был вывешен плакат с оскорбительным прозвищем главы ЦИК и словом «прихлопнуть».

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«Прихлопнуть — синоним слова "убить", "уничтожить". Это угроза, прямая угроза, которая уже написана на пикете по сбору подписей. Это мирный пикет?» — возмутилась Ермошина.

Она также сказала, что Тихановский призывал устроить пикет возле ее дома и «зайти в гости». «Это уже вторжение в жилище, это угроза действием в связи с исполнением мной профессиональных обязанностей», — утверждает Ермошина.

Глава ЦИК сообщила, что подготовила ходатайство в Следственный комитет, в котором просит дать оценку действиям Тихановского и его инициативной группы.

9 августа в Белоруссии были назначены президентские выборы. По всей стране проходят пикеты в поддержку альтернативных кандидатов.

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