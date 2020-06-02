Белорусам поведали об их иммунитете к революциям

Белорусы выработали иммунитет к громким лозунгам и оценивают политиков по конкретным делам. Об этом изданию БЕЛТА рассказал председатель комиссии по законодательству и государственному строительству верхней палаты парламента республики Сергей Сивец.

Он считает символичным, что нынешняя президентская избирательная кампания проходит в год 30-летия обретения Белоруссией суверенитета. «Эпоха революционно-популистских призывов — "весь мир насилья мы разрушим, а затем..." всех осчастливим — давно канула в Лету»", — поведал Сивец.

По его словам, значимость выбора белорусами президента многократно возрастает в свете новых вызовов и потрясений, с которыми столкнулся мир. Сивец считает, что многие геополитические вопросы будут решаться исключительно с позиции силы.

«Сила же белорусов была и есть в их исторической мудрости, основанной на желании сохранить и через труд приумножить достояния предыдущих поколений — возможности жить и работать в свободной, независимой, благополучной и безопасной стране», — подчеркнул он.

На прошлой неделе в разных городах Белоруссии прошли пикеты по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов. Многие из них закончились потасовками. 31 мая в Минске был задержан белорусский оппозиционер Николай Статкевич. Днем ранее известного блогера Сергея Тихановского обвинили в нападении на сотрудников милиции в Гродно во время сбора подписей за выдвижения его супруги кандидатом в президенты.

В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие выборы президента, назначенные на 9 августа, пройдут честно и порядочно.

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