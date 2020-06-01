Лукашенко предупредил «майданутых» белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не сравнивать нынешнюю ситуацию в республике с революционными событиями в Армении и на Украине. Об этом пишет БЕЛТА.

«Как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны (Никол Пашинян — премьер-министр Армении — прим. «Ленты.ру»), новые Зеленские (Владимир Зеленский — президент Украины — прим. «Ленты.ру») и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как на Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что некоторые белорусы хотят за копейку продать все то, что было создано властью и народом. «Поэтому этого допустить нельзя. Еще раз подчеркиваю, "майданутым" это говорю, что мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране», — предупредил белорусский лидер.

Лукашенко при этом заявил, что никто не мешает гражданам открыто высказывать свою точку зрения при соблюдении закона. Глава государства пообещал, что белорусам не будут закрывать рот. По его словам, в городах есть достаточно мест, где можно вести дискуссии.

«Наше дело — контроль, чтобы вы не вышли за рамки. Шесть точек в Минске — иди дебатируй. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем случае не должны допустить нарушения закона», — подчеркнул Лукашенко, добавив, что правоохранители не могут допустить, чтобы «разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученным рукавами».

На прошлой неделе в разных городах Белоруссии прошли пикеты по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов. Многие из них закончились потасовками. 31 мая в Минске был задержан белорусский оппозиционер Николай Статкевич. Днем ранее известного блогера Сергея Тихановского обвинили в нападении на сотрудников милиции в Гродно во время сбора подписей за выдвижения его супруги кандидатом в президенты.

В апреле Лукашенко заявил, что предстоящие выборы президента, назначенные на 9 августа, пройдут честно и порядочно.

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