В Белоруссии люди в штатском задержали известного оппозиционера

В Минске люди в штатском задержали известного белорусского оппозиционера Николая Статкевича. Об этом рассказала его жена Марина Адамович, сообщает правозащитный центр «Весна».

Супруги ехали на пикет в поддержку альтернативных участников избирательной президентской кампании. «На улице Маяковского, нарушая все правила дорожного движения, микроавтобус перегородил нам дорогу, заставил остановиться. Люди в штатском вырвали из машины ключ зажигания, вытащили Николая и увезли в неизвестном направлении», — сообщила Адамович.

Она приехала в полицию, чтобы написать заявление о похищении.

На 31 мая в разных городах Белоруссии запланированы пикеты по сбору подписей в поддержку альтернативных кандидатов. Однако уже с утра появились сообщения о задержании активистов.

Статкевич собирался выдвинуть свою кандидатуру, однако ЦИК отклонил его заявление из-за непогашенной судимости, напоминает ТАСС. Николай Статкевич — лидер незарегистрированной партии «Народная громада». В 2011 году суд приговорил его к шести годам колонии усиленного режима, признав виновным в организации массовых беспорядков после президентских выборов 2010-го. Через четыре года президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Статкевича и еще ряд оппозиционеров. Однако судимость считается неснятой на протяжении восьми лет.

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