Глава белорусского ЦИК обвинила оппозицию в попытке заразить ее коронавирусом

Глава белорусского Центризбиркома Лидия Ермошина обвинила оппозиционеров в попытке заразить ее коронавирусом. Об этом сообщает Tut.by.

ЦИК провел заседание по регистрации кандидатов в президенты. Была зарегистрирована лишь одна инициативная группа — по выдвижению Натальи Кисель. Многочисленным «кандидатам протеста» из команды оппозиционера Николая Статкевича отказали по разным причинам.

Жена Статкевича Марина Адамович, которая также выдвигалась кандидатом, возмутилась, что члены ЦИК пришли на заседание без масок и перчаток. Ермошина ответила, что в группе Адамович также был «коронавирусный больной», который «дышал» на сотрудников и сейчас находится на карантине.

«В составе этой группы был человек, у которого положительный тест на коронавирус. Она несколько раз приезжала сюда. Более того, она требовала особые условия, чтобы у нее документы принимали в кабинете. Наверное, хотелось плюнуть в мою приемную, чтобы уж заразить навсегда. Так сказать, чтобы получилось», — заявила Ермошина.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Идущий на шестой срок Александр Лукашенко заявил, что голосование пройдет честно.

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