Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа

Парламент Белоруссии назначил проведение президентских выборов на 9 августа. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает БЕЛТА.

Председатель палаты представителей Владимир Андрейченко заявил, что депутатам предстоит серьезная и ответственная организационно-политическая работа — как в парламенте, так и в избирательных округах, — «чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией».

Ранее о том, что в качестве даты голосования выбрано именно 9 августа, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года, еще осенью заявил, что намерен баллотироваться на шестой срок. Он утверждает, что выборы пройдут честно и порядочно. Белорусская оппозиция проводит праймериз по выбору единого кандидата.

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