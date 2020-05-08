Названа дата президентских выборов в Белоруссии

Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина назвала дату президентских выборов. Голосование предлагается провести 9 августа, сообщила Ермошина в парламенте. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает БЕЛТА.

По словам главы ЦИК, политическое руководство Белоруссии провело консультации с избирательной комиссией и палатой представителей. «В принципе было выработано единое мнение о проведении выборов 9 августа», — сказала Ермошина.

Ранее сообщалось, что президентские выборы в Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа. Пост главы государства с 1994 года занимает Александр Лукашенко. Он уже заявил, что намерен баллотироваться на шестой срок. При этом Лукашенко утверждает, что выборы пройдут честно и порядочно. Кроме того, он объявил, что в ближайшие пять лет в республике, скорее всего, появится новая конституция.

Оппозиция в Белоруссии проводит праймериз по выбору кандидата для участия в президентских выборах.

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