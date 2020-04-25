Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии

В ближайшие пять лет в Белоруссии, скорее всего, появится новая конституция. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Свое заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов во время республиканского субботника. По словам Лукашенко, если бы послание президента страны состоялось вовремя, по целому ряду вопрос были бы даны ответы. В их числе предстоящие президентские выборы в Белоруссии. «Тут можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по конституции, как я и обещал», — подчеркнул Лукашенко.

По словам белорусского лидера, послание президента отложено на некоторое время. Один из вариантов его проведения — совместить с предвыборной программой нынешнего главы государства. «Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится», — добавил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии отмечал, что предстоящие в 2020 году выборы в Белоруссии пройдут честно и порядочно. Лукашенко, год назад объявивший о планах идти на шестой срок, пообещал, что перед выборами никто не будет довлеть над белорусами.

Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов. Его сыновья Виктор и Дмитрий занимают высокие государственные посты в белорусской системе власти.

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