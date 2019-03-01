Лукашенко пойдет на шестой срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с журналистами и представителями общественности заявил, что в шестой раз будет баллотироваться на пост главы республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Исходя из нынешнего моего состояния, а также страны и отношения ко мне, я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента», — сказал белорусский лидер.

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Также политик высказался за принятие новой конституции. По его мнению, необходимо усилить исполнительную и законодательную ветви власти.

На этом же мероприятии Лукашенко, которому в августе этого года исполнится 65 лет, отметил, что «наелся президентства». Аналогичное признание он делал в 2013 году.

Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов.

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