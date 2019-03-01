Лукашенко заявил об отсутствии у Путина намерений присоединить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у российского лидера Владимира Путина намерений присоединить Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с представителями общественности и СМИ Лукашенко сказал, что «он бы это почувствовал», — такие планы, так как знает российского президента двадцать лет.

Лукашенко отметил, что сближение не должно включать в себя объединение двух государств. Он заявил, что 98 процентов белорусов выступит против такой инициативы.

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Лукашенко в течение последних нескольких месяцев неоднократно касался темы независимости и суверенитета республики.

В начале 2019 года он предупредил белорусов о том, что в течение ближайших двух лет независимость страны будет опробована «на зуб». «Нам надо быть готовыми ответить на этот вопрос. Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ», — добавил он.

В июне 2018 года президент допустил, что Белоруссия может потерять независимость в случае провала в экономике. О том, откуда исходит угроза и в состав какого государства может войти Белоруссия при наихудшем сценарии, глава государства тогда не уточнил.

Уже в декабре президент Белоруссии заявил, что республика никогда не войдет в состав России, а понятие «суверенитет» является для этой страны святым. Вместе с тем, подчеркнул Лукашенко, ему поступают прямые предложения о вхождении государства в состав России «шестью областями». В том же месяце белорусские СМИ сообщили о якобы имевшем место закрытом совещании белорусского истеблишмента относительно защиты государственного суверенитета. Пресс-секретарь Лукашенко выступила с опровержением подобной информации, подчеркнув, что с вопросом независимости в Белоруссии «определились давно».

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