Оценены перспективы вхождения Белоруссии в состав России

Белоруссия никогда не войдет в состав России, а понятие «суверенитет» для этой страны является святым. С таким заявлением в пятницу, 14 декабря, на пресс-конференции для российских журналистов в Минске выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Лукашенко указал, что неоднократно вносил массу предложений по развитию Союзного государства России и Белоруссии, однако не все были восприняты российской стороны. Сейчас же, отметил он, подобные вопросы начали подниматься, но схематично, при этом путается политика и экономика. «Во имя чего? Зачем вдруг сейчас? И что Россия хотела бы, что она предлагает?» — задался вопросом белорусский лидер.

«Для нас, запомните, святое — это суверенитет, я уже об этом говорил. Это относительная независимость, я считаю, что абсолютно независимых государств нет. И вы [Россия] тоже не настолько независимы, но суверенны», — сказал Лукашенко.

«Если нас хотят, как [лидер ЛДПР Владимир] Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию — этого не будет никогда (президент Белоруссии не уточнил, где и когда Жириновский выступал с подобными заявлениями — прим. «Ленты.ру»). И если такими категориями руководство России мыслит — это во вред самой России», — подчеркнул глава республики.

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На вопрос, чувствует ли Лукашенко угрозу суверенитету Белоруссии, он ответил, что угроза, с той или иной стороны, существует всегда. «На то я и президент. Это главный вопрос в работе президента — обеспечить суверенитет страны, это в конституции записано», — напомнил он. Также Лукашенко указал, что сейчас угроза чувствуется с южной границы — с Украины, — откуда в Белоруссию хлынул поток оружия, о чем президент Белоруссии говорил ранее.

В июне белорусский лидер заявил, что провал в экономике республики может привести к вооруженному конфликту в стране. «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине», — сказал Лукашенко. О том, откуда исходит угроза и в состав какого государства может войти Белоруссия при наихудшем сценарии, президент не уточнил. Несколько дней спустя министр иностранных дел республики Владимир Макей указал, что Белоруссия не собирается входить в состав каких-либо государств, а независимость и суверенитет являются святыми понятиями для жителей страны.

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