Лукашенко заговорил о вхождении Белоруссии в «состав какого-то государства»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допускает, что в случае провала в экономике республика может потерять независимость. Об этом глава государства заявил 22 июня в ходе совещания в Шкловском районе Могилевской области, сообщает телеканал ОНТ.

Белорусский лидер убежден, что региональные власти должны четко выполнять поставленные задачи в сельском хозяйстве. «Причина невыполнения одна — смерть», — сказал он.

«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну как в Украине», — добавил Лукашенко. О том, откуда исходит угроза и в состав какого государства может войти Белоруссия при наихудшем сценарии, президент не уточнил.

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В официальный отчет о поездке эти слова Лукашенко не включены.

19 июня белорусский президент встречался в Минске с российским коллегой Владимиром Путиным. Лидеры двух стран участвовали в заседании Высшего Госсовета Союзного государства, а также провели встречу в узком формате с главами правительств, вице-премьерами и министрами иностранных дел. Переговоры, как передавало агентство Sputnik, длились почти два часа. Какие темы обсуждались, пока неизвестно, но Лукашенко в заявлении для прессы упомянул некие «спорные вопросы, которые иногда возникают в белорусско-российских отношениях».

Москва и Минск имеют разногласия по некоторым экономическим вопросам, в частности в сфере поставок в Россию белорусских продуктов. Лукашенко открыто высказывал недовольство сложившейся ситуацией.

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