Белоруссия обвинила Россию в развязывании торговой войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия развязывает торговые баталии, запрещая поставлять на российскую территорию некоторые белорусские товары. Такое заявление глава государства сделал, выступая с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию республики. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко отметил, что мир в целом захлестнули торговые войны, приведя в пример ситуацию между США и Китаем, а также введение антироссийских санкций.

Материалы по теме Надоили Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве

«Да и у нас далеко за примерами ходить не надо: возьмите хотя бы "молочные" и "мясные" баталии, "сахарные", которые устраивает наш ближайший партнер (Россия — прим. «Ленты.ру»), блокируя доступ натуральным белорусским продуктам на свой рынок», — сказал Лукашенко.

В начале 2018 года власти Белоруссии на 90 дней ввели государственное регулирование цен на белый сахар из-за резкого роста импорта, сокращения спроса на местный товар и снижения объемов производства. Местный бизнес пояснил, что причиной ограничений стал российский сахар, который значительно дешевле белорусского.

В начале апреля глава Минсельхоза России Александр Ткачев рекомендовал Белоруссии искать новые рынки сбыта молока, поскольку российские власти намерены на 90 процентов заполнить внутренний рынок отечественной продукцией. Менее чем через неделю Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки в Россию живых свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии в связи с выявлением случаев африканской чумы свиней.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!