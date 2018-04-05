Россия выгонит Белоруссию со своего рынка

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев рекомендовал Белоруссии, крупнейшему экспортеру молочной продукции в Россию, через которую поступает значительная часть сухого молока, искать новые рынки сбыта. По его словам, российские власти намерены обеспечить рынок молока на 90 процентов отечественной продукцией. Такое заявление глава Минсельхоза сделал в интервью РИА Новости.

«Белорусы должны искать новые рынки сбыта, потому что у нас серьезные намерения напоить россиян отечественным молоком», — сказал он, добавив, что вопрос намерены решить в течение 5-7 лет.

Ткачев отметил, что российские сельхозпроизводители нарастили объемы производства молока и теснят на рынке иностранных конкурентов. Однако спрос на сырое молоко у переработчиков падает, поскольку производители предпочитают закупать более дешевое сухое молоко.

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По словам министра, из-за отсутствия методики определения наличия сухого молока в молочных продуктах предприятия могут использовать в качестве сырья не свежее, а сухое молоко. «Белорусские поставщики сухого обезжиренного молока откровенно демпингуют при поставках на российский рынок. Только за два неполных месяца 2018 года Беларусь дважды снижала экспортные цены на сухое обезжиренное молоко», — сказал он.

Министр считает необходимым запретить использование сухого молока при производстве сыра и запретить использование растительных жиров при производстве всей молочной продукции.

Ткачев 28 марта заявил, что борьба с фальсифицированной молочной продукцией, серыми схемами и реэкспортом должна стоять на первом месте и бороться с ними нужно «до последнего патрона». Министр отметил, что основной проблемой является использование производителями сухого молока и растительных жиров, в результате чего на полках в магазинах продается много сыроподобных продуктов, которые выдаются за сыры.

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