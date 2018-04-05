Минсельхоз признался в профнепригодности

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев признался, что ведомство не умеет оценивать долю сухого молока в продукции на прилавках магазинов. Об этом министр заявил в интервью РИА Новости.

«Дело в том, что у нас до сих пор нет методики определения наличия сухого молока в молочных продуктах, которые поступают на прилавки магазинов. Это дает возможность предприятиям, занимающиеся производством сметаны, творога, йогуртов и других продуктов, использовать в качестве сырья не свежее, а сухое молоко», — заявил глава Минсельхоза, призвав при этом запретить использование сухого молока только при производстве сыра.

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Молоко, созданное из сухого молока, называется восстановленным, оно сохраняет большинство полезных качеств просто пастеризованного молока и не несет никаких угроз здоровью. Производители молочной продукции используют сухое молоко во множестве отраслей — от производства питьевого молока до кондитерских изделий. Сухое молоко бывает двух типов: цельное и обезжиренное.

Негатив российских властей в отношении сухого молока обусловлен ростом его импорта в Россию из третьих стран, при этом значительная доля приходится на соседнюю Белоруссию. Поставки импорта демпингуют российский рынок, вынуждая производителей отказываться от свежего молока и покупать более дешевое сухое молоко.

В конце марта Ткачев объявил молочную войну «до последнего патрона», имея в виду борьбу с фальсификатом, реэкспортом из третьих стран и другими серыми и черными схемами поставок низкокачественной и некачественной продукции на российский рынок.

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