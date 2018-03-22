Минсельхоз сгорел со стыда из-за дефицита навоза в России

Министерству сельского хозяйства стыдно за образовавшийся в России дефицит навоза — отечественным производителям грибов приходится закупать навоз для приготовления компоста за рубежом. В дефиците признался директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев в ходе первой Всероссийской грибной конференции, сообщает «Интерфакс».

«Мне, честно говоря, стыдно, что мы компост, по сути навоз, который можем у себя в России произвести [везем из-за рубежа], это, конечно, глубоко неправильно», — заявил представитель Минсельхоза, отметив, что в России даже гриб вырастить невозможно из-за отсутствия собственного компоста.

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По словам Чекмарева, в России производится только 50 тысяч тонн компоста, а спрос — 360 тысяч тонн. На конференции ведомство представило документы о 14 проектах, которые этот дефицит должны покрыть. «И тогда не надо будет везти навоз из Польши и других стран», — подытожил чиновник.

В 2017 году в России вырастили 16,1 тысячи тонн грибов против 9,6 тысячи тонн в 2016 году. В 2018 году производство должно возрасти более чем в два раза — до 38 тысяч тонн. Текущий потенциал российской отрасли — 125 тысяч тонн в год. Мировой лидер в этой отрасли — Китай — в 2016 году вырастил почти 8 миллионов тонн грибов, заняв 72,3 процента всего рынка.

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