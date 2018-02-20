Лужков захотел накормить Россию гречкой и расстроился из-за овса

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков в интервью агентству РИА Новости рассказал о своем сельскохозяйственном бизнесе. Он признался, что пытается расширить производство, выйти напрямую в розничные сети, а также пожаловался на овес.

Экс-мэр рассказал, что в 2017 году его предприятие в Калининградской области в общей сложности собрало 10 тысяч тонн зерна (ячмень, пшеница, гречиха), причем урожай гречихи позволяет обеспечить регион на две трети.

«Хотим через оптовое звено попасть в розницу, в "Пятерочки", "Копейки". Без всякого протежирования», — раскрыл планы бывший мэр, отметив, что готов поставлять в Москву гречихи до 1,5 тысячи тонн в год. Сам Лужков пока не готов признать, что занимается бизнесом, на предприятии бывшего мэра работают 126 человек.

В разговоре с женой Еленой Батуриной, одной из богатейших женщин России, Лужков, по его словам, называет сельское хозяйство «хобби, переходящим в бизнес». «Она говорит: "Ну ладно". И смеется», — поделился бывший московский градоначальник.

Материалы по теме При чем тут Лужков Как бывший мэр Москвы провел четыре года без доверия

При этом Лужков признает, что его предприятие может столкнуться с проблемами, так как из-за падения доходов россияне все чаще переходят с гречки на овес. «Народ стал экономить на еде. Гречка дорогая, ее стоимость превышает примерно в два раза стоимость овсянки», — пожаловался бывший мэр.

У его семьи, заметил Лужков, дела идут хорошо. Батурина большую часть бизнеса ведет в США и Западной Европе, заметил бывший мэр: «После того как ей с девочками пришлось уехать из России, она выстроила совершенно новый, разнообразный бизнес».

В ноябре 2017-го Лужков опубликовал мемуары, в которых, в частности, раскрыл свою версию своего ухода с поста градоначальника. После отставки Лужков увлекся сельским хозяйством, в Калининградской области бывшему чиновнику принадлежит конный завод «Веедерн», который позиционируется как многопрофильное сельскохозяйственное предприятие.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!