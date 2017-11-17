В Кремле отказались комментировать мемуары Лужкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от оценки автобиографии бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, в которой тот назвал главную причину своей отставки в 2010 году. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Не стал бы я, наверное, никак комментировать мемуары Лужкова», — сказал Песков.

16 ноября газета «Московский комсомолец» опубликовала отрывки из автобиографической книги Лужкова «Москва и жизнь». В мемуарах бывший столичный градоначальник в качестве главной причины своей отставки называет отказ поддержать намерение Дмитрия Медведева выдвинуться на второй президентский срок. Лужков, по его словам, заявил тогда, что не считает Медведева «нормальным президентом».

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«Что последовало вслед за этим — хорошо известно. Но я догадывался о своих перспективах не только в сентябре 2010 года, а намного раньше», — пишет Лужков.

28 сентября 2010-го тогдашний президент Дмитрий Медведев подписал указ «О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы», по которому Лужков был освобожден от должности в связи с утратой доверия. За несколько недель до отставки на центральных телеканалах вышло несколько документальных фильмов с критикой деятельности Лужкова на посту градоначальника.

Лужков занимал должность мэра столицы с 1992 года. После отставки он увлекся фермерством. В Калининградской области Лужкову принадлежит конный завод «Веедерн», который позиционируется как многопрофильное сельскохозяйственное предприятие.

Медведев занимал пост главы государства с 2008 по 2012 годы. 24 сентября 2011 года в ходе съезда «Единой России» он предложил партии поддержать Владимира Путина как кандидата в президенты на грядущих выборах. После победы Путина на выборах Медведев возглавил правительство.