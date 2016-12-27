Лужкова выписали из больницы после воспаления легких

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова выписали из больницы, куда он был госпитализирован с воспалением легких в прошлую пятницу. Об этом сообщил представитель пресс-службы Лужкова во вторник, 27 декабря, передает ТАСС.

«Могу подтвердить, что Лужков чувствует себя хорошо и покинул больницу. Новогодние праздники он проведет в кругу родных и близких», — сказал он.

Пресс-секретарь бывшего мэра Татьяна Степанюк сообщила Национальной службе новостей (НСН), что Лужков уже приступил к работе.

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26 декабря сам бывший градоначальник рассказал, что планирует на праздники кататься на лыжах. Он также посетовал, что ему мешали восстанавливаться многочисленные звонки, которые начали поступать после сообщений СМИ о его тяжелом состоянии.

О госпитализации Лужкова стало известно 23 декабря. «Интерфакс» со ссылкой на источники утверждал, что врачи вывели его из состояния клинической смерти, однако представитель бывшего градоначальника опроверг эту информацию. Позднее ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что экс-мэру стало плохо во время деловой встречи в университете.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год и был уволен указом президента с формулировкой «в связи с утратой доверия». Сейчас он владеет предприятием «Частный конный завод "Веедерн"», которое расположено в Калининградской области. Помимо разведения лошадей редких пород, предприятие также занимается выращиванием зерновых культур.