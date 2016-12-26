Лужков рассказал о планах встать на лыжи

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, ранее госпитализированный в одну из столичных больниц с воспалением легкого, рассказал, что чувствует себя гораздо лучше, а также поделился ближайшими планами. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает РИА Новости.

«Нормально все. Завтра улетаю кататься на лыжах. Это вирусное воспаление легкого. Правое легкое у меня было пробито в автомобильной катастрофе — вот оно, по всей видимости, оказалось слабым звеном в условиях эпидемии этого какого-то неприятного гриппа», — сказал Лужков, добавив, что в произошедшем нет ничего особенного.

Экс-мэр выразил неудовольствие, что после того, как некоторые представители СМИ заявили о его якобы тяжелом состоянии, ему стало поступать множество звонков, которые мешали спокойно восстанавливать здоровье.

Об экстренной госпитализации Лужкова стало известно 23 декабря. «Интерфакс» со ссылкой на источники утверждал, что врачи вывели его из состояния клинической смерти, однако представитель бывшего столичного градоначальника опроверг эту информацию. Позднее ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что экс-мэру стало плохо во время деловой встречи в университете.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год.