Садовничий рассказал об обстоятельствах госпитализации Лужкова

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий рассказал ТАСС, что бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову стало плохо в ходе деловой встречи в университете.

«Мы с ним беседовали о его работе в области агронауки, он занимается посевами, почвами, урожаем. В это время он себя плохо почувствовал», — отметил Садовничий. По его словам, бывший градоначальник был простужен после перелета.

В настоящее время Лужков находится в больнице. Он сообщил РИА Новости, что у него воспаление правого легкого из-за вирусной инфекции. Из больницы его могут выписать уже через день или два, чтобы дать возможность посетить концерт хора Турецкого в Москве (в российской столице намечены два выступления хора 25 и 30 декабря — прим. «Ленты.ру»).

Ранее 23 декабря пресс-секретарь бывшего мэра столицы Геннадий Теребков опроверг сообщения СМИ об экстренной госпитализации и клинической смерти, из которой врачи вывели его шефа. По неподтвержденным данным, Лужкова положили в клинический госпиталь Лапино.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год.