Представитель Лужкова опроверг данные о его экстренной госпитализации

Пресс-секретарь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Геннадий Теребков опроверг появившуюся в СМИ информацию о его срочной госпитализации. Об этом он сообщил в пятницу, 23 декабря, корреспонденту «Ленты.ру».

«Информация об экстренной госпитализации не соответствует действительности. Юрий Михайлович Лужков имеет право посещать медицинские учреждения. Информация о том, что Лужков находится в клиническом госпитале Лапино, не соответствует действительности», — сказал Теребков.

Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь заявил, что «клинической смерти никакой не было».

Ранее СМИ сообщили, что днем Лужкову стало плохо, после чего он был госпитализирован в тяжелом состоянии в госпиталь Лапино. Утверждалось, что медики вывели его из состояния клинической смерти и борются за его жизнь.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 года. В 2010-м он был уволен указом президента «в связи с утратой доверия». Сейчас он владеет предприятием «Частный конный завод "Веедерн"», расположенным в Калининградской области. Это единственное хозяйство в России по разведению чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород. Предприятие также занимается выращиванием зерновых культур.